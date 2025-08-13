L’incidente questo pomeriggio in viale Palmanova a Udine.

Incidente questo pomeriggio in via Palmanova a Udine, dove un’auto con quattro persone a bordo è uscita di strada, abbattendo una ringhiera e terminando la sua corsa su un terrazzamento, in bilico su un salto di circa quattro metri.

Sul posto, intorno alle 14:15 è intervenuta la squadra e l’autogru della sede centrale del comando dei Vigili del fuoco di Udine. Al loro arrivo hanno immediatamente stabilizzato il veicolo evitando il rischio di un ulteriore scivolamento nel vuoto, e poi hanno estratto in sicurezza i quattro occupanti, affidandoli poi al personale sanitario giunto sul posto per le cure del caso.

Una volta terminate le operazioni di soccorso alle persone, i pompieri hanno utilizzato l’autogru per recuperare il veicolo e riportarlo sulla sede stradale. Sul posto anche forze dell’ordine.