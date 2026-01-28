Ruba il portafogli tra gli scaffali ma l’anziano lo scopre: incastrato 37enne

37enne denunciato per il furto di portafogli in un supermercato di Udine.

Un pretesto per scambiare due parole tra le corsie e mettere a segno il colpo: un uomo di 37 anni, cittadino straniero, è stato denunciato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile per un furto di portafogli avvenuto nella mattinata di ieri, 27 gennaio, in un supermercato nella zona sud di Udine.

La dinamica nel supermercato

Il 37enne ha avvicinato un anziano intento a fare la spesa e, con la scusa di chiedere alcune informazioni sui prodotti in vendita, è riuscito a distrarlo per pochi istanti. Tanto è bastato per sfilargli il portafogli dal borsello.

La vittima, tuttavia, si è accorta quasi subito dell’ammanco. Intuendo che lo sconosciuto che lo aveva appena approcciato potesse essere l’autore del furto, ha dato l’allarme e ha iniziato a cercarlo tra i reparti del punto vendita mentre il personale chiamava il 112.

L’intervento dei Carabinieri di Udine

I militari, giunti rapidamente sul posto, hanno intercettato il 37enne poco lontano dal supermercato. L’uomo è stato trovato in possesso del portafogli, che è stato immediatamente restituito all’anziano con tutto il contenuto, denaro e documenti inclusi.

Le indagini, supportate dai sistemi di videosorveglianza, hanno permesso di accertare che l’uomo non era solo: durante il colpo era presente anche una complice, che i Carabinieri di Udine stanno ora cercando di identificare.