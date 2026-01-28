Udine, donna trovata morta nel suo appartamento: è il secondo caso in due giorni

La donna è stata trovata morta in casa a Udine, in via del Gelso.

Drammatico ritrovamento questa mattina a Udine: una donna è stata trovata morta in casa, in via del Gelso. Attorno alle 11 di stamattina, i vigili del fuoco e i sanitari della Sores sono intervenuti sul posto: effettuato l’accesso all’appartamento, hanno rinvenuto il corpo senza vita dell’anziana, classe 1938, intuendo subito che era morta da tempo. Secondo la testimonianza di una vicina, che ha dato l’allarme, la signora, che viveva sola, non si vedeva da oltre un mese.

E’ il secondo caso in due giorni: nella serata di lunedì, infatti, gli stessi vigili del fuoco hanno rivenuto il corpo di una donna senza vita nel suo appartamento di viale Cadore. Anche in questo caso, la 75enne, Daniela Tonetto, insegnante in pensione, era deceduta da tempo.