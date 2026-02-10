Ruba scarpe e abiti e li indossa lasciando i suoi nel negozio: preso

Il furto da Decathlon a Udine.

Entrava in negozio con le proprie scarpe e ne usciva con un paio nuovo di zecca, lasciando quelle vecchie ben nascoste tra gli scaffali: la strategia di un 36enne udinese si è però interrotta venerdì mattina in viale Tricesimo a Udine, quando la Polizia di Stato lo ha tratto in arresto per furto aggravato all’interno di un noto esercizio di articoli sportivi.

Il trucco del “cambio d’abito”

L’uomo ha agito con un metodo sistematico: dopo aver scelto dagli scaffali merce tecnica per la corsa dal valore di oltre 200 euro, si è rifugiato nei bagni. Lì ha rimosso i sistemi antitaccheggio e ha indossato l’intero kit da runner, abbandonando sul posto le sue calzature. Un dispositivo sfuggito alla rimozione ha però fatto scattare l’allarme alle barriere d’uscita, permettendo al personale di vigilanza e ai commessi di fermarlo.

Tre colpi in tre giorni

Gli accertamenti della Squadra Volante hanno permesso di ricostruire anche l’attività dei giorni precedenti. Analizzando i sospetti dei dipendenti — che avevano già notato l’uomo aggirarsi tra le corsie mercoledì e giovedì — è emerso che il 36enne aveva già asportato altre due paia di scarpe professionali, per un valore di circa 400 euro. In entrambi i casi, le sue vecchie scarpe erano state ritrovate occultate tra la merce in esposizione.

Al termine delle verifiche, l’uomo è stato arrestato e condotto presso la propria residenza. Attualmente è in attesa della convalida della misura in sede di giudizio direttissimo.