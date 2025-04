Furto a Udine, spariti Rolex e Cartier: bottino da 50mila euro

Un ritorno a casa amaro per un uomo di 77 anni che, nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 aprile, ha trovato la propria abitazione completamente svaligiata. Il furto è avvenuto in via Podgora, a pochi passi dal centro città, e il bottino supera i 50 mila euro.

I ladri si sono introdotti nell’abitazione forzando la porta d’ingresso. Una volta dentro, hanno messo tutto a soqquadro, alla ricerca di oggetti di valore. L’obiettivo principale sembra essere stata la cassaforte, anch’essa forzata, al cui interno erano custoditi tre orologi di pregio – due Rolex e un Cartier –, una penna stilografica d’oro e una pistola Smith & Wesson, regolarmente detenuta dal proprietario.

Dopo aver fatto razzia, i ladrisi sono dileguati Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Udine Est, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del furto.