Paga il pane alla cassa, ma nel body nasconde i superalcolici: arrestato

Furto in un supermercato di Udine.

Un piano insolito, che univa una calamita e un indumento sportivo femminile, non è bastato a un 23enne per evitare le manette in un supermercato della periferia di Udine: il giovane, uno straniero senza fissa dimora già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dai Carabinieri del Radiomobile con l’accusa di furto aggravato dopo un tentativo di colpo decisamente goffo.

L’uomo è stato notato dal personale di vigilanza mentre cercava di superare le casse pagando soltanto una confezione di pane. In realtà, sotto i vestiti, nascondeva sei bottiglie di superalcolici infilate all’interno di un body elastico sportivo, indossato come una vera e propria guaina per tenere ferma la merce. Per evitare che scattasse l’allarme, il ragazzo aveva utilizzato una piccola calamita per staccare i dispositivi antitaccheggio prima di occultare le bottiglie.

I Carabinieri, che si trovavano già in zona per un servizio di pattugliamento, sono intervenuti immediatamente bloccando il ventitreenne. La refurtiva, che ha un valore commerciale di circa 400 euro, è stata recuperata e riconsegnata al punto vendita. Il giovane è stato quindi portato nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale, dove resterà fino al processo per direttissima previsto per questa mattina.