Spray al peperoncino per strappargli la borsa: giovane aggredito a Udine

Aggredito a Udine.

Un giovane è stato aggredito nel tardo pomeriggio di ieri, 19 settembre, a Udine, mentre andava a lavorare. A raccontare l’accaduto è stato il suo titolare, Gino Palumbo, della Campana d’Oro. Secondo le sue parole, il giovane, che doveva iniziare il turno alla pizzeria, stava camminando in viale Ungheria quando cinque ragazzi stranieri gli si sono avvicinati e lo hanno accecato usando lo spray al peperoncino per portargli via la borsa.

La borsa è stata poi lasciata all’esterno del negozio di barbiere ubicato alla stazione delle corriere. “Mi sono precipitato a vedere cosa fosse successo – racconta il titolare -, ed il ragazzo è stato portato al pronto soccorso per le cure del caso all’occhio. Ha dato tutte le informazioni ai carabinieri”.

Sul caso, è intervenuto il consigliere comunale di Fdi, Antonio Pittioni: “A lui va tutta la mia solidarietà. Ma non basta indignarsi, questi soggetti sono delinquenti e come tali vanno trattati. Non è accettabile che vengano fermati e poche ore dopo rimessi in strada, liberi di colpire di nuovo. È il classico cane che si morde la coda e che lascia i cittadini senza difese. Udine non può essere ostaggio di bande violente questo accade oggi prima della manifestazione sulla sicurezza”.