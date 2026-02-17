Due giovani bloccati nella neve a quota 1300 metri: soccorso notturno in Valcellina

Attivato l’elisoccorso.

Intervento in fase serale per la stazione Valcellina del Soccorso Alpino, attivata intorno alle 19 dalla Sores dopo la richiesta di aiuto di due giovani rimasti bloccati su terreno innevato a circa 1300 metri di quota, nella zona di Gialinut.

Secondo quanto riferito dai diretti interessati, non vi sarebbero problemi sanitari. La criticità segnalata riguarda invece il freddo percepito e l’oscurità sopraggiunta, elementi che hanno reso impossibile proseguire in sicurezza lungo il percorso. Il punto in cui si trovano dista infatti circa due o tre ore di cammino a piedi, su terreno reso insidioso dalla presenza della neve.

Ricevuta la chiamata, la centrale operativa ha immediatamente attivato la stazione territoriale competente, valutando insieme ai tecnici le diverse opzioni di intervento. Considerata la distanza, le condizioni ambientali e l’orario ormai serale, è stata infine presa la decisione di richiedere l’attivazione dell’elisoccorso in fase notturna.