Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di mercoledì 18 febbraio

Il meteo Friuli Venezia Giulia di mercoledì 18 febbraio prevede un avviodi giornata all’insegna del cielo sereno e di temperature rigide, con possibili gelate in pianura, nel corso delle ore la nuvolosità tenderà ad aumentare progressivamente nel pomeriggio e in serata.

Lungo la costa resta alta l’attenzione per il fenomeno dell’acqua alta tra la sera di martedì 17 e le prime ore di mercoledì.

Allerta acqua alta sulla costa

La Protezione civile regionale ha segnalato una criticità idraulica ordinaria (allerta gialla) per la fascia costiera del Friuli Venezia Giulia, legata a maree sostenute e possibili picchi di acqua alta. Il momento di maggiore attenzione è previsto nella tarda serata di martedì 17 febbraio, con effetti che potrebbero protrarsi nelle prime ore di mercoledì 18.

Le previsioni.

Il quadro meteorologico sarà inizialmente stabile: di primo mattino prevarranno ampie schiarite su gran parte del territorio regionale. Le temperature minime in pianura oscilleranno tra -2 e +1 grado, favorendo la formazione di brinate soprattutto nelle aree interne.

Nel corso della giornata le condizioni tenderanno però a cambiare. La nuvolosità aumenterà gradualmente a partire dai settori montani per poi estendersi anche alla pianura e alla costa. Il cielo diventerà variabile nelle ore centrali, fino a risultare coperto entro la serata.

Per quanto riguarda le temperature massime, in pianura si prevedono valori compresi tra 11 e 13 gradi, mentre lungo la costa si attesteranno tra 10 e 11 gradi, con minime tra 3 e 5 gradi. In montagna lo zero termico sarà intorno ai 1000 metri nelle ore più fredde, con temperature di circa +1 grado a tale quota, mentre a 2000 metri si registreranno valori attorno ai -6 gradi.

