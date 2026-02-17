Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di mercoledì 18 febbraio

17 Febbraio 2026

di Giacomo Attuente

Il meteo in Friuli.

Il meteo Friuli Venezia Giulia di mercoledì 18 febbraio prevede un avviodi giornata all’insegna del cielo sereno e di temperature rigide, con possibili gelate in pianura, nel corso delle ore la nuvolosità tenderà ad aumentare progressivamente nel pomeriggio e in serata.

Lungo la costa resta alta l’attenzione per il fenomeno dell’acqua alta tra la sera di martedì 17 e le prime ore di mercoledì.

Allerta acqua alta sulla costa

La Protezione civile regionale ha segnalato una criticità idraulica ordinaria (allerta gialla) per la fascia costiera del Friuli Venezia Giulia, legata a maree sostenute e possibili picchi di acqua alta. Il momento di maggiore attenzione è previsto nella tarda serata di martedì 17 febbraio, con effetti che potrebbero protrarsi nelle prime ore di mercoledì 18.

Le previsioni.

Il quadro meteorologico sarà inizialmente stabile: di primo mattino prevarranno ampie schiarite su gran parte del territorio regionale. Le temperature minime in pianura oscilleranno tra -2 e +1 grado, favorendo la formazione di brinate soprattutto nelle aree interne.

Nel corso della giornata le condizioni tenderanno però a cambiare. La nuvolosità aumenterà gradualmente a partire dai settori montani per poi estendersi anche alla pianura e alla costa. Il cielo diventerà variabile nelle ore centrali, fino a risultare coperto entro la serata.

Per quanto riguarda le temperature massime, in pianura si prevedono valori compresi tra 11 e 13 gradi, mentre lungo la costa si attesteranno tra 10 e 11 gradi, con minime tra 3 e 5 gradi. In montagna lo zero termico sarà intorno ai 1000 metri nelle ore più fredde, con temperature di circa +1 grado a tale quota, mentre a 2000 metri si registreranno valori attorno ai -6 gradi.

