Gran finale con sfilata in centro per il Carnevale di Sesto al Reghena

16 Febbraio 2026

di Giacomo Attuente

Il Carnevale di Sesto al Reghena.

Gran finale per il Carnevale nel Comune di Sesto al Reghena, uno dei Borghi più Belli d’Italia. Domenica 15 febbraio si è svolta la sfilata in centro storico, grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale, le associazioni locali, i genitori delle scuole dell’infanzia Italica Spes, San Luigi Gonzaga e Vittorino da Feltre e i genitori delle scuole dell’Istituto comprensivo Nievo.

Il corteo, aperto dalle bande di Sesto e Bagnarola con i musicisti vestiti da Minnie e Topolino, ha visto le mascherine sfilare per le vie fino a raggiungere piazza Castello. Qui per bimbe e bimbi hanno vissuto momenti di divertimento con gli animatori di Partylandia e i loro palloncini, truccabimbi e baby dance. Per tutti animazione con Mr Forgia Dj e Mirko dei Bee Hive come simpatico vocalist. E poi lettura teatrale giocosa “Stavo pensando” per bimbi dai 4 ai 9 anni dell’Associazione Astro con la Pro Sesto nell’Auditorium Burovich.

Il programma del Carnevale aveva visto precedentemente il 13 febbraio la Festa in maschera per i ragazzi delle scuole medie all’Oratorio Don Bosco di Bagnarola, in collaborazione con lo Spazio Giovani e il Pg di Cordovado: un altro momento molto partecipato. 

“Grazie a tutti per questo grande lavoro unitario – dichiarano il sindaco Zaida Franceschetti, l’assessore al commercio Valentina Bortolus e l’assessore alle politiche sociali, giovani, sport e tempo libero Rachele Trevisanut -, che ci ha permesso di condividere dei momenti di allegria insieme, rinsaldando i legami e l’importanza di essere comunità”. 

