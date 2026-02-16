Il Carnevale di Sesto al Reghena.

Gran finale per il Carnevale nel Comune di Sesto al Reghena, uno dei Borghi più Belli d’Italia. Domenica 15 febbraio si è svolta la sfilata in centro storico, grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale, le associazioni locali, i genitori delle scuole dell’infanzia Italica Spes, San Luigi Gonzaga e Vittorino da Feltre e i genitori delle scuole dell’Istituto comprensivo Nievo.

Il corteo, aperto dalle bande di Sesto e Bagnarola con i musicisti vestiti da Minnie e Topolino, ha visto le mascherine sfilare per le vie fino a raggiungere piazza Castello. Qui per bimbe e bimbi hanno vissuto momenti di divertimento con gli animatori di Partylandia e i loro palloncini, truccabimbi e baby dance. Per tutti animazione con Mr Forgia Dj e Mirko dei Bee Hive come simpatico vocalist. E poi lettura teatrale giocosa “Stavo pensando” per bimbi dai 4 ai 9 anni dell’Associazione Astro con la Pro Sesto nell’Auditorium Burovich.

Il programma del Carnevale aveva visto precedentemente il 13 febbraio la Festa in maschera per i ragazzi delle scuole medie all’Oratorio Don Bosco di Bagnarola, in collaborazione con lo Spazio Giovani e il Pg di Cordovado: un altro momento molto partecipato.

“Grazie a tutti per questo grande lavoro unitario – dichiarano il sindaco Zaida Franceschetti, l’assessore al commercio Valentina Bortolus e l’assessore alle politiche sociali, giovani, sport e tempo libero Rachele Trevisanut -, che ci ha permesso di condividere dei momenti di allegria insieme, rinsaldando i legami e l’importanza di essere comunità”.