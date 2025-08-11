Due incendi in poche ore, in fiamme sterpaglie e sottobosco

Incendio di sterpaglie e sottobosco carsico questa mattina tra San Giovanni di Duino e Medeazza nel territorio comunale di Duino Aurisina. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 11 e 30 e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con le squadre AIB (Antincendio Boschivo) dei comandi di Trieste e Gorizia supportate dall’autobotte e il funzionario di guardia del comando di Trieste.

I vigili del fuoco, operando congiuntamente con personale CFR (Corpo Forestale Regionale) e volontari AIB della Protezione Civile, malgrado il vento che alimentava le fiamme, sono riusciti a circoscrivere l’incendio, evitando che raggiungesse la linea ferroviaria che si trovava a circa 200 metri, limitando l’area bruciata a circa 1 ettaro.Spente le fiamme è iniziata la fase di bonifica dell’area incendiata, per la quale è stato utilizzato anche l’elicottero in convenzione regionale.

Incendio anche in località Zolla a Monrupino.

Alle 12.50 circa, la sala operativa del comando Vigili del fuoco di Trieste ha ricevuto la segnalazione di un altro incendio di sterpaglie in località Zolla nel comune di Monrupino. Immediatamente sono state inviate la squadra del distaccamento di Opicina, una squadra della sede centrale ed è stata dirottata, dall’intervento in fase di bonifica a Duino Aurisina, la squadra AIB del comando giuliano che si è recata a Zolla assieme al funzionario di guardia. I vigili del fuoco, giunti sul posto, sono riusciti velocemente ad avere ragione delle fiamme limitando l’incendio ad un area di circa 5000 mq, al momento sono in corso le operazioni di bonifica.

In tutti e due i casi il precoce allertamento è il rapido intervento dei Vigili del fuoco ha limitato l’area bruciata ed evitato disagi alle vie di comunicazione; si raccomanda di non accendere fuochi in prossimità di vegetazione ed aree boscate, di non buttare mozziconi di sigarette accesi, in particolare nelle giornate ventose, e quando si notano principi d’incendio o colonne di fumo avvisare tempestivamente il numero unico di emergenza 112.