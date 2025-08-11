William Cisilino presenta in anteprima il suo nuovo libro “Ognun al bale cun sô agne”.

Mercoledì 13 agosto 2025, alle ore 21.00, nell’ambito della rassegna “Avostanis” dei “Colonos” di Villacaccia di Lestizza, William Cisilino presenta in anteprima il suo nuovo libro “Ognun al bale cun sô agne”.

Dialogherà con l’autore Paolo Mosanghini, vicedirettore del Messaggero Veneto. L’incontro sarà arricchito dalle letture dell’attore Paolo Mutti, interprete teatrale e voce di numerosi eventi culturali, e dalle illustrazioni di Daniel Cuello, noto fumettista e autore di graphic novel.

Il libro, andato esaurito in poche settimane in abbinata al Messaggero Veneto, è nato dalla rubrica “La Peraule de Setemane”, pubblicata settimanalmente da Cisilino sul quotidiano friulano. “Ognun al bale cun sô agne” è il terzo volume di una fortunata trilogia dedicata alla lingua e all’identità friulana, dopo “O sin dal gjat” e “Mi capìs ben me”.

Il libro.

Il nuovo libro propone una riflessione brillante, ironica e profonda sul Friuli e i friulani, a partire dalle parole in “marilenghe” e dal loro potere evocativo. Ogni parola diventa spunto per raccontare modi di vivere, tic nervosi, immagini del passato e visioni del presente. Un autentico “manuale d’istruzioni” per capire il Friuli d’oggi, tra radici, trasformazioni e autoironia.

Flavio Santi, poeta e critico letterario, ha definito il volume “una chiave d’accesso alla cultura friulana, capace di mescolare riflessione e umorismo”. Ed è proprio questa alternanza fra leggerezza e profondità a dare al lavoro di Cisilino un sapore speciale.

L’appuntamento si inserisce nella programmazione estiva dei “Colonos”, centro culturale attivo da trent’anni nella promozione della lingua e dell’identità friulana, punto di riferimento per la riflessione contemporanea sul territorio attraverso arte, letteratura e impegno civile. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Quando e dove.

📍 Associazion culturâl Colonos – Via Giovanni da Udine, 8 – Villacaccia di Lestizza

📅 Mercoledì 13 agosto 2025 – ore 21.00

📘 Per info: www.colonos.it