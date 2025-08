Incendio a Sesto al Reghena, in fiamme una casa in legno

Incendio questo pomeriggio, poco dopo le 15, di una casa in legno due piani, a Sesto al Reghena. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Pordenone con la squadra e l’autobotte del distaccamento di San Vito al Tagliamento, l’autobotte e l’autoscala della sede centrale e il supporto di un ulteriore squadra e un autobotte giunte dal distaccamento di Portogruaro.

Una volta arrivati, i vigili del fuoco si sono sincerati che all’interno dell’abitazione non vi fossero persone e hanno iniziato ad estinguere le fiamme che avevano attecchito a parte di una facciata esterna dell’abitazione e ad una porzione di tetto sul quale era installato un impianto fotovoltaico.

I Vigili del fuoco sono riusciti ad evitare che l’incendio si propagasse a tutta la casetta e agli interni dell’abitazione.

Spente le fiamme I vigili del fuoco hanno provveduto alla bonifica delle parti bruciate a alla messa in sicurezza di tutta la casetta, operazioni che sono terminate alle ore 18.30 circa. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio.