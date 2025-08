A Stolvizza la suggestiva passeggiata sotto le stelle della Val Resia

Suggestivo appuntamento a Stolvizza di Resia sabato 9 agosto prossimo per la tradizionale camminata in notturna sul percorso permanente “Ta lipa pot”; una serata speciale sotto le stelle della Val Resia che ha suscitato sempre molto interesse da parte dei tanti appassionati dell’escursionismo naturalistico che hanno, negli anni, partecipato.

L’Associazione “ViviStolvizza”, che ne cura l’organizzazione con la collaborazione del Parco Naturale delle Prealpi Giulie, del Comune di Resia, dell’Ecomuseo Val Resia e del prezioso sostegno di Credifriuli, ha scelto, ormai da anni, di festeggiare la notte delle Stelle cadenti, percorrendo questo straordinario storico tracciato che, via via sempre più buio, sarà illuminato dalle tante torce elettriche portate dai partecipanti. Tutti insieme quindi, al termine della passeggiata, per la cena presso il locale “All’Arrivo” sotto le stelle tra musica, canti al suono dei due caratteristici strumenti musicali della Val Resia la Bunkula e la Citira.

Il programma e le informazioni utili.

Ore 18,00 – Ritrovo a Stolvizza in Piazza del Museo dell’Arrotino – Incontro con la Comunità di Stolvizza – Possibilità di visitare il Paese, il Museo dell’Arrotino e il Museo della Gente della Val Resia.

Ore 19,00 – Partenza delle escursione che prevedono tre percorsi: “Ta lipa pot” lungo (Tempo di percorrenza ore 3′ 00 circa).

Ore 20,00 – Partenza “Ta lipa pot” corto (Tempo di percorrenza 2′ 00 circa).

Ore 21,00 – Escursione nei dintorni del paese (Tempo di percorrenza ore 1′ 00 circa)

Ore 22,00 – Arrivo di tutti e tre percorsi al locale “All’Arrivo”;

Ore 22,15 – Cena sotto le stelle;

A seguire musica e ballo resiano sotto le stelle;

Iscrizione quota FIASP €. 5,00 per organizzazione, accompagnatori, assicurazione, animazione e musica resiana. In considerazione delle difficoltà organizzative richieste per questa iniziativa, è assolutamente obbligatoria la prenotazione in quanto le iscrizioni si chiuderanno a 100 adesioni.

Sarà, come sempre, una straordinaria esperienza aperta a tutti, su tracciati, sempre molto ben curati dall’Associazione “ViviStolvizza” e ancor più rassicurante grazie alla presenza di tanti accompagnatori del luogo che faranno ancor più entrare nella cultura locale tutti i partecipanti alla camminata.

Appuntamento quindi a Stolvizza di Resia in Piazza dell’Arrotino nel tardo pomeriggio di sabato 9 agosto “armati” di: torcia elettrica, abbigliamento adeguato, allegria e voglia di stare insieme per questa bella iniziativa che le tante stelle cadenti cercheranno di impreziosire accogliendo i nostri più intimi desideri.



info: vivistolvizza@gmail.com – Cell. 360.960179