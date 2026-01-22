L’incendio ieri sera a Pordenone in un appartamento di via Colvera.

Incendio nella tarda serata di ieri, martedì 21 gennaio, in un appartamento al primo piano di una palazzina in via Colvera, a Pordenone. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Pordenone con un’autopompa e un’autobotte. Giunti rapidamente nell’edificio, i soccorritori sono stati informati della probabile presenza di una persona all’interno dell’alloggio interessato dalle fiamme.

Indossati i dispositivi di protezione individuale, i pompieri sono entrati nell’appartamento ormai invaso dal fumo e hanno individuato l’occupante, accompagnandolo all’esterno in sicurezza. Successivamente è stato affidato alle cure del personale sanitario, che ha provveduto a prestare l’assistenza necessaria.

Successivamente i Vigili del Fuoco hanno domato il principio di incendio, che fortunatamente era ancora circoscritto, evitando conseguenze più gravi per l’edificio e per gli altri residenti. Le operazioni si sono concluse con la messa in sicurezza dell’appartamento coinvolto e dell’intero stabile. Sul luogo dell’intervento erano presenti anche i Carabinieri, per gli accertamenti di competenza.