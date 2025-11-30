Incendio in un appartamento di Tricesimo, in salvo una coppia di anziani

L’incendio mentre i due anziani stavano pranzando.

Un violento incendio ha distrutto completamente un appartamento nel primo pomeriggio di domenica 30 novembre a Tricesimo, in via Roma, all’altezza del civico 180. Le fiamme si sono sviluppate all’interno di un’abitazione su due piani, abitata da una coppia di ottantenni, che fortunatamente è riuscita a mettersi in salvo prima che il rogo si propagasse.

Secondo le prime ricostruzioni, l’allarme è scattato poco prima delle 13, mentre i due anziani stavano pranzando. Dopo aver udito un botto, si sono accorti che dalle stanze superiori stavano divampando le fiamme. Con grande prontezza, sono riusciti a uscire dall’edificio e a contattare immediatamente i soccorsi.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco di San Daniele e Gemona, che hanno lavorato per ore per domare le fiamme e mettere in sicurezza la struttura. L’incendio ha interessato unicamente l’appartamento dei due coniugi, evitando fortunatamente di coinvolgere le abitazioni adiacenti, grazie alla tempestività dell’intervento.

Nessuna persona è rimasta ferita, ma i danni materiali all’interno dell’abitazione sono ingenti: il fuoco ha distrutto arredi e strutture interne dei due piani. Ancora in corso gli accertamenti per determinare l’origine dell’incendio, al momento non è esclusa nessuna ipotesi, compreso un possibile corto circuito di qualche elettrodomestico.