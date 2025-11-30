Un viaggio tra stelle e mosaici, tra arte e archeologia, tra scatti d’autore e notti da favola: è il ricco programma dei Musei Civici di Pordenone per le festività natalizie, che si presentano più vivi e accoglienti che mai. Dal 29 novembre 2025 all’11 gennaio 2026, grandi e piccoli potranno partecipare a un caleidoscopio di iniziative pensate per ogni tipo di pubblico: laboratori, visite guidate, conferenze, camp natalizi e perfino la possibilità di dormire… tra le opere d’arte.

L’Assessore alla Cultura Alberto Parigi: “Le numerose attività organizzate nei musei civici durante le festività natalizie rispecchiano perfettamente la nostra visione: musei aperti, vivi e al servizio della comunità. Abbiamo pensato ad attività come il Christmas Camp che permette alle famiglie di affidare i bambini a un ambiente culturale dove possono imparare divertendosi durante le vacanze scolastiche, o avere la possibilità di dormire con tutta la famiglia al museo per un’esperienza unica che trasforma la visita in un’avventura memorabile, come quelle che si vedono nei film.” Prosegue l’Assessore: “Tutto questo significa avere un’idea ben precisa di come i musei debbano essere concepiti oggi: non solo custodi del patrimonio culturale, ma luoghi dinamici e pulsanti di vita, spazi che vanno oltre la funzione tradizionale per diventare veri e propri centri di aggregazione e cultura al servizio della comunità.”

Museo Archeologico del Friuli Occidentale – Castello di Torre

Dal 29 novembre 2025 all’11 gennaio 2026, durante gli orari di apertura, sarà possibile ammirare la mostra “Un mosaico di storie”, realizzata in collaborazione con l’Associazione “Il Castello” e UTEA Cordenons. L’esposizione racconta il Castello di Torre attraverso l’arte musiva e i colori delle tessere di questa antica tradizione artistica.

Il mese propone inoltre due importanti conferenze dedicate all’archeologia del Vicino Oriente, in collaborazione con l’Associazione Il Castello: giovedì 11 dicembre, ore 17:30: “Alla scoperta della Mesopotamia: scavi e ricognizioni tra Siria e Iraq” a cura della dott.ssa Katia Gavagnin e mercoledì 17 dicembre, ore 17:30: “Archeologia lungo il Nilo: dove l’Egitto incontra il Sudan” a cura della prof.ssa Francesca Iannarilli

Museo di Storia Naturale

Il mese si apre con l’inaugurazione della seconda edizione della mostra “E scende giù dal ciel” (giovedì 5 dicembre, ore 18:00), un’esposizione divulgativa che invita a scoprire la Natività con gli occhi dell’astronomo. La mostra sarà accompagnata da numerosi appuntamenti per approfondire questo affascinante argomento: sabato 7 dicembre, ore 17:00: “Con gli occhi e gli strumenti dell’astronomo” – incontro divulgativo per conoscere e sperimentare gli strumenti, antichi e moderni, per l’osservazione del cielo. Attività aperta al pubblico di ogni età.

Sabato 13 dicembre, ore 16:00-18:00: “Sabato al Museo facciamo…” – laboratorio per bambini e bambine dai 6 ai 10 anni dedicato al tema della mostra, a cura di Mondo Delfino. Un appuntamento pensato per le famiglie per scoprire insieme la ricchezza delle collezioni permanenti e le curiosità delle mostre temporanee. In questo incontro si esplorerà l’affascinante mondo delle stelle, delle comete e dei meteoriti.

Sabato 14 dicembre, ore 17:00 e sabato 28 dicembre, ore 17:00: “Alla scoperta del cielo” – pomeriggi in compagnia delle Associazioni locali di Astronomia per osservazioni astronomiche con telescopi, attività aperta al pubblico di ogni età.

Domenica 21 dicembre, ore 15:30: visita guidata alla mostra “E scende giù dal ciel” a cura di Mondo Delfino. Quali sono le ipotesi scientifiche dietro il segno della stella di Betlemme? Un percorso tra astronomia storica e scoperte moderne per guardare la storia da un altro punto di vista.

Museo d’Arte – Palazzo Ricchieri

Domenica 7 dicembre alle 15:30 un laboratorio per famiglie dedicato all’inverno e ai suoi colori: la collezione del Museo Civico d’Arte è ricchissima di paesaggi nelle varie stagioni e i partecipanti faranno un viaggio tra i dipinti per scoprire quanto possa essere vivace e ricco di occasioni questo periodo dell’anno realizzando insieme il proprio ricordo di un magico inverno.

Galleria Bertoia

Domenica 14 dicembre alle 15:30 si terrà la visita guidata alla mostra dedicata a Robert Doisneau, maestro della fotografia francese e autore dell’iconico scatto “Le Baiser de l’hôtel de ville”. In Galleria Bertoia sono esposte oltre cento fotografie che ripercorrono l’immensa carriera del fotografo, passeggiando tra le strade, i caffè e i quartieri popolari della Ville Lumière che ha reso immortali con i suoi scatti. Visita guidata a cura di Mondo Delfino.

Avventure natalizie – Il Christmas Camp dei Musei Civici

Le vacanze di Natale saranno un’occasione speciale per i bambini dalla prima alla quinta elementare con le Avventure Natalizie al Museo: tre mattinate da trascorrere nei tre musei civici (ore 8:30-12:30) per conoscere arte, natura e archeologia:

Lunedì 29 dicembre : Museo di Storia Naturale

: Museo di Storia Naturale Martedì 30 dicembre : Museo di Archeologia

: Museo di Archeologia Mercoledì 31 dicembre: Museo di Arte

Ogni giornata prevede attività creative, visite guidate e approfondimenti per imparare divertendosi. I bambini parteciperanno senza accompagnatori. Il costo del pacchetto per i tre giorni è di € 30,00 a bambino. Prenotazione online dal 1° dicembre ed entro giovedì 18 dicembre. Maggiori informazioni sul sito del Comune di Pordenone.

Nanna al museo – a Pordenone come in un film.

A grande richiesta, dopo il successo delle scorse edizioni, torna la magica Nanna al Museo, un’esperienza unica che permetterà a bambini e famiglie di vivere un’avventura straordinaria: addormentarsi circondati da opere d’arte e reperti naturalistici, esplorare gli spazi museali in notturna e svegliarsi in un luogo dove storia, arte e natura prendono vita. Un’occasione irripetibile per trasformare una notte al museo in un ricordo indimenticabile, proprio come nei film!

Due appuntamenti:

Sabato 27 dicembre al Museo d’Arte – Palazzo Ricchieri (dalle ore 20:00). La zona notte sarà allestita nella sala “Casarini” al primo piano e nell’eventuale sala attigua.

al Museo d’Arte – Palazzo Ricchieri (dalle ore 20:00). La zona notte sarà allestita nella sala “Casarini” al primo piano e nell’eventuale sala attigua. Venerdì 3 gennaio al Museo di Storia Naturale (dalle ore 20:00). La zona notte sarà allestita nella sala conferenze al primo piano del Museo.

Il costo è di € 20,00 a bambino (un accompagnatore per bambino compreso). Prenotazione e pagamento online, tutte le informazioni sul sito del Comune di Pordenone.

