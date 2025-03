Grado in corsa per il titolo di Borgo dei Borghi 2025

Sarà grado a rappresentare il Friuli Venezia Giulia nella dodicesima edizione del concorso “Il Borgo dei Borghi”. Un’opportunità straordinaria per far conoscere al grande pubblico la sua storia millenaria, il fascino della sua laguna e il patrimonio culturale unico che lo contraddistingue. La nostra regione punta quindi sull’Isola del Sole per riportare a casa il titolo che manca dall’edizione 2017, quando a vincere fu Venzone.

La sfida tra i borghi più belli d’Italia

L’iniziativa, promossa dal programma “Kilimangiaro” su RaiTre, celebra ogni anno i borghi più suggestivi del Paese, mettendo in competizione venti località, una per ogni regione. La gara si articola in tre fasi principali: la presentazione dei borghi, le votazioni online e la finalissima in prima serata.

Le votazioni per l’edizione 2025 prenderanno il via domenica 23 marzo alle ore 19:00 e saranno aperte fino al 6 aprile. Ogni utente potrà esprimere il proprio voto una volta al giorno, per un massimo di cinque volte complessive. Il vincitore sarà proclamato domenica 20 aprile, quando la giuria e il pubblico decreteranno quale borgo meriterà il titolo di “Borgo dei Borghi 2025”.

I borghi in gara.

In gara con Grado ci sono altri splendidi borghi da tutta Italia: