Si perde in piena notte e chiama i soccorsi: recuperato 39enne in stato di alterazione

L’uomo è stato ristrovato sulla spiaggia.

Un uomo di 39 anni, di nazionalità argentina, tra le 3.10 e le 5.20 di questa mattina è stato soccorso dagli uomini della stazione di Trieste del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) dopo essersi smarrito lungo la costiera triestina.

L’uomo, in evidente stato alterato, aveva contattato il Nue112 riferendo di trovarsi in difficoltà mentre rientrava dalla zona di Costa dei Barbari, senza riuscire a ritrovare il sentiero di risalita verso la strada soprastante. La chiamata proveniva da un numero non ricontattabile e le successive comunicazioni sono risultate complicate a causa della scarsa copertura telefonica e del blocco del cellulare segnalato dallo stesso uomo.

La Sores ha immediatamente attivato la stazione del Soccorso Alpino di Trieste, i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato. Nonostante le indicazioni ricevute di restare fermo in attesa dei soccorsi, il 39enne ha continuato a muoversi lungo la costa, rendendo più difficile la localizzazione.

A rintracciarlo sono stati due soccorritori alpini che stavano perlustrando la spiaggia in direzione Est, poco prima dell’Hotel Europa. L’uomo è stato quindi affidato alla Polizia di Stato a Portopiccolo.