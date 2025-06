L’incendio ieri sera nella frazione di Dolegnano a San Giovanni al Natisone.

Intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ieri sera, intorno alle ore 20:45, per un incendio divampato presso un’azienda situata nella zona industriale della frazione di Dolegnano a San Giovanni al Natisone, in via Cascina Rinaldi.

Le fiamme hanno interessato un contenitore esterno utilizzato per lo stoccaggio di scarti di lavorazione e residui di verniciatura. Fortunatamente, l’incendio è rimasto circoscritto all’area esterna e non ha coinvolto né il fabbricato né i macchinari dell’impresa.

Grazie al rapido intervento delle squadre antincendio, il rogo è stato prontamente domato evitando conseguenze ben più gravi. Non si segnalano feriti o persone coinvolte.