Elisa e Tananai incantano Trieste: 10mila al concerto sul mare

Il concerto galleggiante conquista Trieste: protagonisti Elisa e Tananai.

Diecimila cuori in Piazza Unità d’Italia, un palco galleggiante, un tramonto mozzafiato e la voce di Elisa che riecheggia tra storia e mare: è cominciato così, venerdì sera, “Tramonti a Nord Est”, il festival ideato da Elisa ed Elena Toffoli, che ha inaugurato il suo viaggio proprio nel cuore della loro terra. Uno spettacolo che ha unito musica, poesia e paesaggio, trasformando la città in un palcoscenico a cielo aperto e affacciato sull’infinito.

Protagonista assoluta della serata, Elisa, che non solo ha firmato l’evento ma ne è stata l’anima: elegante, intensa, emozionata. «Ciao Trieste mia!» ha gridato salendo sul palco allestito sulla nave scuola Palinuro, ormeggiata sullo sfondo del golfo, tra bandiere al vento e la luce calda del tramonto che sembrava cucita su misura per il suo canto.

Si parte con Tananai che scalda subito la piazza, con una scaletta vivace e coinvolgente. Ma il momento più atteso arriva con l’arrivo di Elisa sul palco: insieme cantano “Ragni”, brano di Tananai. I due si ritrovano ancora per “Tango”, con la piazza tutta a cantare. Infine è stato il turno di Gemitaiz e Mace a far ballare la piazza con un’energia perfettamente integrata nel mosaico musicale pensato da Elisa.

I prossimi appuntamenti.

Il festival proseguirà anche oggi, sabato 28 giugno nel Golfo di Panzano Lido – Monfalcone, dove Elisa si alternerà sul palco del Caicco Tango con Samuel, Shablo e i suoi ospiti speciali Joshua e Rkomi. Lo show inizierà alle 17:30 e sarà visibile solo da imbarcazioni private fino a 10 metri o tramite i servizi di boat transfer dedicati. Gli spettatori dovranno raggiungere l’area entro le ore 16:30.

Gran finale domenica 29 giugno nella suggestiva Laguna di Grado, sempre in acqua, dove Elisa, Emma e Dardust regaleranno un’esibizione immersiva tra pop, voce ed elettronica neoclassica. Anche in questo caso, l’accesso sarà consentito solo via mare e per imbarcazioni fino a 6 metri, entro le 16:30.