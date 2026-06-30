Incendio nei boschi di Resia, fiamme in quota dopo un fulmine

L’incendio questo pomeriggio in località San Giorgio a Resia.

Incendio boschivo nel primo pomeriggio di oggi, martedì 30 giugno, in località San Giorgio, nel Comune di Resia. La segnalazione è arrivata alla Sala operativa regionale della Protezione civile poco dopo le 13 e 30 da parte del sindaco del paese, che ha comunicato la presenza di fiamme in una zona boschiva.



Secondo le prime informazioni, il rogo sarebbe stato molto probabilmente causato da un fulmine. Le fiamme si sono sviluppate in quota, in un’area particolarmente impervia, rendendo necessario l’intervento dei mezzi aerei per le operazioni di spegnimento.

L’intervento dell’elicottero

Le operazioni sono state gestite dal Dos, il direttore delle operazioni di spegnimento, della Stazione forestale di Resia, che si è recato sul posto e ha richiesto l’attivazione dell’elicottero. La Sala operativa regionale ha informato anche il Dos regionale della Stazione forestale di Duino Aurisina.



Sul posto, oltre al personale della Stazione forestale di Resia, è intervenuto l’elicottero del servizio aereo regionale della Protezione civile, che ha effettuato 80 lanci d’acqua, pescando dal torrente Resia. Presenti anche la Stazione forestale di Tarvisio e quattro volontari del gruppo comunale di Protezione civile di Resia.

Bruciati circa 2mila metri quadrati

Per supportare le operazioni di spegnimento è stato allestito anche un vascone Aib, destinato alle attività antincendio boschivo. L’area interessata dalle fiamme è di circa 2mila metri quadrati.



La situazione resta sotto controllo, anche se l’area impervia ha reso l’intervento particolarmente complesso. Per la serata non sono previsti temporali sulla zona montana, condizione che dovrebbe evitare ulteriori criticità legate al maltempo.