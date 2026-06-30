Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di mercoledì 1 luglio

Il meteo in Friuli.

Forti temporali in arrivo in Friuli Venezia Giulia nella giornata di mercoledì 1 luglio. Dopo una prima parte di giornata ancora segnata dal caldo intenso, il tempo è destinato a cambiare dal pomeriggio, quando il passaggio di un fronte porterà rovesci e temporali sparsi su tutta la regione. la protezione civile ha emesso un’allerta meteo valida dalle ore 12 di mercoledì 1 luglio fino alle 6 di giovedì 2 luglio.

La giornata si aprirà con cielo in genere poco nuvoloso e temperature ancora molto elevate, soprattutto in pianura, dove le massime potranno raggiungere valori intorno ai record storici del periodo. Lungo la costa il caldo resterà marcato anche nelle ore notturne, con temperature che difficilmente scenderanno sotto i 25 gradi. Nel corso del pomeriggio, però, l’anticiclone subtropicale inizierà a cedere, lasciando spazio all’ingresso di aria più instabile collegata a una saccatura sull’Europa centrale.

Caldo intenso al mattino, temporali dal pomeriggio

La prima parte della giornata sarà ancora caratterizzata da condizioni abbastanza stabili, con cielo poco nuvoloso e caldo molto intenso. In pianura le temperature minime saranno comprese tra 23 e 25 gradi, mentre le massime potranno salire fino a 36-38 gradi. Sulla costa le minime saranno più alte, tra 26 e 28 gradi, con massime comprese tra 32 e 35 gradi.

Dal pomeriggio aumenterà invece l’instabilità. Saranno possibili rovesci e temporali sparsi, inizialmente più probabili sui monti e lungo il confine orientale con la Slovenia, poi in estensione anche ad altre zone della regione. Qualche temporale potrà risultare forte.

Raffiche di vento in serata e nella notte

La fase più delicata è attesa tra il pomeriggio, la sera e le prime ore della notte, quando il fronte attraverserà il Friuli Venezia Giulia. In questa fase potranno verificarsi temporali localmente intensi, accompagnati da raffiche di vento.

In serata e nella prima parte della notte soffierà vento da nord, con possibili forti raffiche locali. Dopo il passaggio del fronte, tra la notte e le prime ore di giovedì, arriveranno correnti nord-occidentali più fresche e secche, con un calo delle temperature e un miglioramento delle condizioni meteo.

Le temperature previste

In pianura sono attese minime tra 23 e 25 gradi e massime tra 36 e 38 gradi. Sulla costa le minime saranno comprese tra 26 e 28 gradi, con massime tra 32 e 35 gradi. A 1.000 metri la temperatura media sarà attorno ai 25 gradi, mentre a 2.000 metri si attesterà sui 17 gradi.