L’incendio nel primo pomeriggio in un condominio di Trieste.

Incendio nel primo pomeriggio di oggi in alcune cantine di un condominio in Strada di Fiume a Trieste. L’allarme è scattato intorno alle 13 e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Trieste con 2 squadre supportate dall’autobotte, l’autoscala, la squadra AIB (Antincendio Boschivo) e il funzionario di guardia.

Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di spegnimento e hanno evacuato lo stabile aiutando due persone ad abbandonare il loro alloggio facendo indossare loro i cappucci d’evacuazione per proteggerli dal fumo che aveva invaso il vano scale. Inoltre i vigili del fuoco hanno portato in salvo anche 3 animali domestici. Due delle persone evacuate sono state prese in carico dal personale sanitario in quanto avevano inalato i fumi della combustione.

Al momento l’incendio è stato spento e sono in corso le operazioni di bonifica delle parti andate a fuoco, dopodiché si procederà alla messa in sicurezza dell’intero stabile.Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio. Sul posto, per quanto di competenza, personale della Polizia Locale che ha provveduto a chiudere la strada.

Il video.