Robbie Williams atterra al Trieste Airport, cresce l’attesa per il concerto

Tutto pronto a Trieste per il concerto di Robbie Williams.

Trieste si prepara a vivere una notte di musica e spettacolo con l’arrivo di Robbie Williams, attesissimo protagonista del concerto in programma giovedì sera allo stadio Rocco. Il celebre artista britannico è atterrato al Trieste Airport di Ronchi dei Legionari, dove il suo arrivo non è passato inosservato: uno scatto rubato all’aeroporto ha fatto rapidamente il giro dei social, diventando virale in poche ore.

L’entusiasmo per il concerto di domani a Trieste e ben visibile anche dai numeri: i 28.000 biglietti messi in vendita sono andati esauriti in tempi record, compresi gli ultimi 100 ticket extra resi disponibili poche settimane fa. Ma non è solo lo stadio a registrare il tutto esaurito: anche hotel e B&B sono stati presi d’assalto.

Per garantire una gestione efficiente dell’afflusso di pubblico, il Comune ha attivato un piano straordinario di mobilità: tre parcheggi di interscambio (piazza Libertà, Montedoro Shopping Center e Eurospar di via dell’Istria) saranno collegati allo stadio da navette attive dalle ore 15 fino a fine concerto. Inoltre, sono stati programmati treni straordinari nella notte tra il 17 e il 18 luglio sulle linee Trieste-Portogruaro e Trieste-Sacile, per facilitare il rientro dei fan.