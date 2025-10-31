L’incendio ieri sera in via Michele Gortani a Corno di Rosazzo.

Un incendio ieri sera a Corno di Rosazzo ha completamente distrutto un’auto parcheggiata in un box di via Michele Gortani 4. L’allarme è scattato alle 22:47, quando le fiamme hanno avvolto l’auto.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cividale del Friuli, supportati da un’autobotte inviata dal comando di Udine. Le squadre hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme, mettere in sicurezza l’area e impedire che l’incendio si propagasse alle strutture vicine.

Non si registrano persone ferite o intossicate, ma l’autovettura è andata completamente distrutta. Le cause del rogo restano al momento in fase di accertamento. Per i rilievi di rito e le indagini sulle possibili origini dell’incendio è intervenuta anche una pattuglia dei Carabinieri.