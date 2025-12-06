Incendio nel garage, auto completamente distrutta dalle fiamme

L’incendio questa notte a Mariano del Friuli.

Auto in fiamme questa notte di Mariano del Friuli: intorno alle 02:00 un incendio è divampato all’interno di un garage situato nel piano seminterrato di una villa a schiera a due piani fuori terra.

L’allarme è scattato prontamente e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Gorizia, con una squadra operativa supportata da due autobotti e dal funzionario di guardia. All’arrivo, i soccorritori si sono immediatamente accertati che all’interno del garage non vi fossero persone coinvolte.

Le fiamme avevano già interessato un’autovettura parcheggiata all’interno dell’autorimessa. I pompieri, utilizzando schiuma estinguente, sono riusciti a domare l’incendio evitando che il rogo si propagasse ulteriormente alla struttura sovrastante.

Terminata l’opera di spegnimento, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla bonifica delle parti incendiate e alla messa in sicurezza sia del garage che dell’abitazione soprastante. Le operazioni hanno incluso anche la ventilazione dei locali tramite elettroventilatori, per evacuare i fumi tossici generati dalla combustione.

Fortunatamente, non si segnalano feriti. Le cause dell’incendio restano al momento in fase di accertamento. Sul luogo dell’intervento sono giunti anche i Carabinieri, per gli accertamenti di competenza, e il personale sanitario in via precauzionale.