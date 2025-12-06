Controlli a tappeto in Borgo Stazione: denunce e tre arresti

Il bilancio dei controlli in Borgo Stazione a Udine.

Nella serata di ieri, 5 dicembre, un’importante operazione di controllo straordinario del territorio è stata condotta dai Carabinieri del Comando Compagnia di Udine in zona Borgo Stazione. All’azione hanno preso parte anche personale specializzato del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Carabinieri Tutela Agroalimentare. Durante i controlli, sono stati identificati oltre 80 soggetti e controllati circa 50 veicoli.

Denunce e arresti.

L’operazione ha prodotto anche risultati rilevanti sul fronte della sicurezza pubblica. Un uomo di 59 anni, residente nella provincia di Udine, è stato denunciato per la mancata custodia di un fucile da caccia, regolarmente registrato ma risultato assente durante un controllo effettuato presso il suo domicilio. In via cautelativa, i militari hanno provveduto anche al ritiro delle altre due armi da lui legalmente detenute.

Sempre nell’ambito dei controlli, un 41enne è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di un coltello, senza alcuna giustificazione. L’arma bianca è stata immediatamente sequestrata.

Due ulteriori interventi hanno portato all’arresto di un 36enne e di un 40enne, entrambi destinatari di distinti ordini di carcerazione emessi rispettivamente dalle Procure di Verona e di Udine. Il primo dovrà scontare una pena di cinque anni per ricettazione, mentre il secondo è stato condannato a quattro anni per furto. Entrambi sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Udine.

Infine, un cittadino italiano residente nella provincia udinese è stato arrestato in esecuzione di un Mandato di Arresto Europeo emesso per il reato di truffa. Anche in questo caso, l’uomo è stato tradotto nel carcere di Udine, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria.