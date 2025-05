Incendio a Muggia, autobus completamente distrutto dalle fiamme

L’incendio questa mattina a Muggia: fortunatamente non si registrano feriti ma l’autobus è andato distrutto.

Attimi di paura nella prima mattinata di oggi a Muggia quando un autobus della Trieste Trasporti è stato avvolto dalle fiamme mentre percorreva via Francesco Bembo, sopra il cavalcavia. L’incendio è divampato intorno alle ore 5.30, interessando in particolare la parte anteriore del mezzo.

Fortunatamente, a bordo dell’autobus non si trovavano passeggeri. L’autista, accortosi del fumo e delle fiamme, è riuscito a fermare il mezzo e ad abbandonarlo in tempo, allertando prontamente i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio ed evitato che le fiamme si propagassero ulteriormente.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Non si esclude un guasto tecnico, ma saranno le indagini a fare chiarezza sull’accaduto. L’intervento tempestivo dei pompieri ha permesso di mettere in sicurezza l’area e scongiurare conseguenze più gravi.

La nota di Trieste Trasporti.

Trieste Trasporti ha attivato prontamente tutte le procedure di emergenza previste e, con il supporto di una commissione tecnica interna, di esperti esterni e del costruttore del veicolo, avvierà un’indagine per accertare le cause dell’incendio, oltre a una verifica su tutti i veicoli della stessa tipologia attualmente in servizio nella flotta.

L’autobus, un modello Rampini, era in servizio da otto anni ed è una tipologia di veicolo utilizzata nella flotta di Trieste Trasporti da circa venti anni. L’incidente rappresenta un evento anomalo e senza precedenti per questa tipologia di autobus.

La sicurezza degli utenti e del personale rimane la priorità assoluta per l’azienda, eventuali sviluppi sulle cause dell’incidente saranno comunicati tempestivamente.