Incendio nella notte a Paularo, in fiamme il tetto in legno di una casa

Incendio nella serata di venerdì 9 maggio a Paularo, dove le fiamme hanno interessato il tetto in legno di uno stabile di tre piani, suddiviso in due unità abitative. L’allarme è scattato poco dopo le 22, richiedendo un intervento importante da parte dei Vigili del fuoco del Comando di Udine.



Sul posto sono arrivate squadre dai distaccamenti di Gemona del Friuli, Pontebba, Paularo e Tolmezzo, oltre che dalla sede centrale del comando friulano, con tre autopompe, due autobotti, un’autoscala e una piattaforma tridimensionale.

Gli occupanti erano già fuori dall’edificio

Quando i soccorritori sono arrivati, gli occupanti dello stabile si trovavano già all’esterno. Le persone presenti hanno riferito ai Vigili del fuoco che non vi erano altri residenti all’interno degli appartamenti, permettendo così alle squadre di concentrarsi subito sulle operazioni di spegnimento.



Le fiamme avevano interessato una parte della copertura in legno. Il tempestivo intervento dei pompieri ha consentito di contenere l’incendio al tetto, evitando che il rogo si propagasse al resto dell’edificio e soprattutto allo stabile adiacente.

Evitata la propagazione alle case vicine

Dopo aver domato le fiamme, i Vigili del fuoco hanno proseguito con la bonifica delle parti incendiate e con la messa in sicurezza dello stabile. Le operazioni sono andate avanti per diverse ore e si sono concluse all’1.25.