Incendio nel Porto Nuovo di Trieste, in fiamme tre semirimorchi e un camion

L’incendio ieri sera nel Porto Nuovo di Trieste.

Un vasto incendio è divampato nella serata di ieri, venerdì 4 settembre, all’interno del Porto Nuovo di Trieste, coinvolgendo diversi mezzi pesanti. L’allarme è scattato intorno alle 21.10, quando ai Vigili del fuoco è stata segnalata la presenza di un camion in fiamme.



Sul posto sono intervenute due squadre del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Trieste, supportate da due autobotti, dal capo turno e dal funzionario di guardia. Una volta raggiunta l’area interessata dal rogo, i soccorritori si sono trovati davanti a uno scenario più esteso rispetto alla prima segnalazione: tre semirimorchi e un trattore stradale erano completamente avvolti dalle fiamme.

Le operazioni di spegnimento

Per avere la meglio sull’incendio, i Vigili del fuoco hanno utilizzato anche schiuma antincendio, riuscendo progressivamente a circoscrivere e spegnere il rogo. Le fiamme hanno inoltre danneggiato un impianto fotovoltaico situato in un’area soprastante rispetto al punto in cui si era sviluppato l’incendio. Una volta estinte le fiamme, le squadre hanno proseguito a lungo con le operazioni di bonifica dei mezzi e delle parti interessate dal rogo, procedendo poi alla messa in sicurezza dell’intera area per escludere eventuali riprese dell’incendio.



Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita. Restano invece ancora da chiarire le cause che hanno dato origine alle fiamme: gli accertamenti sono tuttora in corso.

Il video.