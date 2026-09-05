Il Medioevo a Valvasone entra nel vivo: cavalieri, processi e la grande battaglia nel Brolo

Il sabato del Medioevo a Valvasone.

Cavalieri lanciati nella giostra, processi decisamente insoliti, combattimenti, spettacoli e una grande battaglia nel cuore del borgo. È una delle giornate più ricche della 34ª edizione di Medioevo a Valvasone, quella in programma oggi, sabato 5 settembre, con appuntamenti dalle 12 fino a notte inoltrata.



Le porte del borgo si apriranno a mezzogiorno, mentre alle 12.30 l’alzabandiera in Piazza Castello segnerà ufficialmente l’inizio della giornata insieme all’apertura delle taverne. Poco dopo vie e piazze cominceranno a popolarsi di saltimbanchi, equilibristi, menestrelli, artigiani e figuranti, riportando Valvasone nell’atmosfera della rievocazione medievale.

Giochi per i bambini e il curioso Processo al Porco

Spazio anche alle famiglie. Dalle 14 Piazza Mercato ospiterà giochi, prove d’ingegno, la Caccia ai Mestieri e attività dedicate alla scoperta degli animali. Alle 15, nel Brolo, tornerà invece l’Avventura Medievale, pensata per i bambini dai 5 ai 12 anni.



Tra gli appuntamenti più curiosi di questa edizione figura il Processo al Porco, previsto in Piazza Castello alle 15.30, alle 17 e alle 19. Lo spettacolo prende spunto da una pratica realmente documentata nel Medioevo, quando anche gli animali potevano finire davanti a un tribunale, trasformandola in una rappresentazione popolare nella quale sarà lo stesso pubblico a essere coinvolto nel verdetto.



Alle 16 la Chiesa dei SS. Pietro e Paolo ospiterà invece l’incontro “Dal Medioevo alla sua invenzione”, con Franco Franceschi dell’Università di Siena, Tommaso di Carpegna Falconieri dell’Università di Urbino e Francesca Roversi Monaco dell’Università di Bologna. Al centro dell’approfondimento non soltanto il Medioevo realmente vissuto, ma anche l’immagine che nei secoli successivi è stata costruita attorno a quell’epoca.

I cavalieri e la battaglia nel Brolo

Dalle 17.30 l’attenzione si concentrerà sul Brolo, dove prenderà il via la Giostra Medievale. L’area dedicata ad armati e cavalieri è stata ampliata per questa edizione, offrendo più spazio alle esibizioni equestri e una migliore visuale al pubblico.



Lo stesso scenario, alle 20, ospiterà la prima grande battaglia di Medioevo a Valvasone 2026. La storia porterà in scena una pace tradita e l’arrivo delle schiere nemiche, costringendo il borgo a chiamare alle armi i propri uomini. Alle 20.45 saranno quindi i tamburi a risuonare nell’accampamento. La festa continuerà per tutta la serata con musici, dame, cantastorie e artisti erranti fino alle 22, quando Piazza Castello accoglierà “Orcolat – Il risveglio della Terra”, il nuovo Teatro dei Misteri legato al tema scelto per questa edizione.



A chiudere il terzo giorno della manifestazione saranno alle 23.30 i fuochi propiziatori, seguiti alle 23.55 dall’ammaina-bandiera. Una giornata che concentra alcuni degli appuntamenti più spettacolari dell’intero programma, tra storia, teatro e grandi scene collettive nel cuore di Valvasone.