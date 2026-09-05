Finto carabiniere chiama un’82enne e le porta via oro e contanti: arrestato un 21enne

Truffa del finto carabiniere a Udine: arrestato un 21enne campano.

Una telefonata, il racconto di un grave incidente stradale che avrebbe coinvolto la figlia e la richiesta di consegnare denaro e gioielli per evitare conseguenze peggiori. È il copione della truffa del falso carabiniere messo in atto ai danni di una 82enne di Udine, ma questa volta ad attendere il giovane incaricato di ritirare i valori c’erano i veri militari dell’Arma.



I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Udine hanno arrestato un 21enne di origine campana per l’ipotesi di reato di furto ai danni dell’anziana. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri nel capoluogo friulano.

Dalla telefonata all’arresto.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’82enne ha ricevuto una telefonata da parte di un uomo che si è presentato come un carabiniere. Il falso militare le avrebbe raccontato che la figlia era rimasta coinvolta in un incidente stradale, convincendola a preparare denaro contante e oggetti preziosi in oro per evitare presunte ulteriori conseguenze.



Poco dopo alla porta dell’abitazione si è presentato un giovane, che ha preso quanto preparato dall’anziana e ha quindi cercato di allontanarsi. La fuga, però, è durata pochissimo: all’esterno dell’abitazione c’erano già i Carabinieri, che lo hanno fermato e tratto in arresto.

Tutta la refurtiva è stata recuperata. Si tratta di quattro anelli in oro e denaro contante, per un valore complessivo stimato in circa 5mila euro. I beni sono stati già restituiti alla donna. Il 21enne, al termine delle operazioni, è stato accompagnato nella Casa circondariale di Udine, dove si trova a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Il video.