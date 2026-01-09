Incendio a San Giorgio della Richinvelda, in fiamme il ricovero degli attrezzi

Incendio nella tarda serata di ieri nella frazione di Pozzo, nel comune di San Giorgio della Richinvelda, dove le fiamme hanno interessato un piccolo ricovero attrezzi situato nei pressi di un’abitazione. L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 23

Sul posto è prontamente intervenuta una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Spilimbergo con un’autopompa e un’autobotte. All’arrivo, i vigili del fuoco si sono trovati di fronte a un incendio già sviluppato ma circoscritto, e hanno agito con prontezza per evitare che le fiamme si propagassero alla vegetazione adiacente.

Dopo aver domato l’incendio, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla bonifica delle parti interessate e alla messa in sicurezza dell’area. Fortunatamente, non si segnalano feriti né danni alla casa vicina, e nessuna persona è rimasta coinvolta. Le cause del rogo restano al momento in fase di accertamento.