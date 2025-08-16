L’incendio in un condominio Ater di via Ausonia a Udine.

Notte di paura in via Ausonia a Udine, dove un incendio scoppiato nello scantinato di un condominio Ater ha provocato l’intossicazione di due persone, ricoverate in ospedale per accertamenti. Il rogo si è sviluppato poco dopo le 3 del mattino di sabato 16 agosto al civico 10, in una palazzina di tre piani che ospita 15 appartamenti.

Le fiamme hanno interessato alcuni materassi, mobili e suppellettili accatastati nel piano interrato in attesa di essere smaltiti. In breve tempo il fuoco ha avvolto il materiale, generando un denso fumo che ha invaso il vano scala e si è propagato ai piani superiori. A farne le spese, due residenti del primo piano, rimasti intossicati dai fumi e soccorsi dal personale sanitario del 118. Dopo le prime cure sul posto, sono stati trasportati al Pronto soccorso per accertamenti: le loro condizioni non sarebbero gravi.

L’allarme è scattato tempestivamente: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Udine, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’edificio. Presenti anche le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incendio. Fortunatamente, il rogo non ha causato danni strutturali all’edificio e non si è resa necessaria l’evacuazione dei condomini.