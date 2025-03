Legnaia in fiamme a Udine, i vigili del fuoco evitano il peggio

Incendio questa mattina in via Cividale a Udine.

Un incendio ha interessato una legnaia situata sotto una tettoia utilizzata come parcheggio in via Cividale a Udine. L’episodio è avvenuto alle prime luci dell’alba, qualche minuto prima delle 5 e mezza.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Udine con un’autobotte, un’autoscala, riuscendo a domare le fiamme prima che potessero estendersi ulteriormente. Grazie alla prontezza del proprietario dell’auto parcheggiata sotto la tettoia, il veicolo è stato spostato in tempo e non ha subito danni.

Anche la Polizia di Stato di Udine è intervenuta sul luogo dell’incendio per monitorare la situazione e garantire la sicurezza dell’area. Fortunatamente, non si registrano feriti. Al momento restano ancora da chiarire le cause del rogo.