L’incidente questa mattina a San Daniele.

Violento incidente questa mattina intorno alle 10 a San Daniele del Friuli. Per cause in corso di accertamento una moto e un’auto si sono scontrate in via Fagagna, all’altezza del ristorante Tirassegno.

Sul posto sono subito giunti i soccorsi che hanno prestato le prime cure al motociclista coinvolto, per poi trasportarlo in elicottero all’ospedale di Udine: ha riportato diverse ferite ma non è in pericolo di vita. Presenti anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi e la zona dell’incidente, mentre i rilievi sono stati affidati ai carabinieri.