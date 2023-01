Identificato l’autore della rapina alla Coop di Majano.

E’ stato individuato l’auto della rapina a Majano avvenuta lo scorso settembre. Si tratta di un 50enne friulano che, dopo mesi di indagine, è stato identificato e denunciato dai carabinieri.

Nonostante il 50enne avesse il volto nascosto da mascherina e occhiali scuri, le immagini del sistema di videosorveglianza sono state fondamentali per ricostruire quanto avvenuto e inchiodarlo. La rapina era avvenuta il 13 settembre scorso intorno alle 19 e 30 quando l’uomo, all’orario di chiusura, era entrato nel supermercato e si era diretto verso le casse.

Poi aveva minacciato una commessa per farsi consegnare l’incasso della giornata. il 50enne era quindi riuscito a farsi consegnare la cassetta che conteneva circa 900 euro per poi fuggire dileguato a piedi, tra le vie del paese. Convocato in caserma l’uomo avrebbe ammesso le sue responsabilità.