L’incidente questa mattina ad Aquileia.

Brutta caduta in bici questa mattina ad Aquileia. L’incidente è accaduto poco prima delle 9 e 30 sulla strada regionale 52, quando l’uomo è caduto dalla bici battendo violentemente la testa.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza e i soccorritori che hanno prestato le prime cure al ferito. Successivamente è stato trasportato in volo in codice giallo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Secondo i primi accertamenti il 45enne ha riportato un trauma cranico, ma non sarebbe in pericolo di vita.