Incidente a Castions di Strada, auto si ribalta davanti al Mega

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi a Castions di Strada, dove intorno alle ore 18 un’auto si è ribaltata in via Divisione Julia, proprio davanti al supermercato Mega, sulla strada che collega il paese a Mortegliano.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Le operazioni di soccorso hanno richiesto la messa in sicurezza del mezzo e la gestione del traffico, che è stato temporaneamente deviato nel parcheggio del supermercato per consentire l’intervento in sicurezza.