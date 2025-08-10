Sappada celebra Silvia Giraldo, campionessa Special Olympics

A Sappada consegnato un contributo per l’attività agonistica di Silvia Giraldo.

Un pomeriggio di emozioni e orgoglio ha animato oggi la comunità di Cima Sappada, dove, in occasione della festa di S. Osvaldo, il Comitato Festa ha consegnato a Silvia Giraldo una busta con un contributo per la sua attività agonistica raccolto grazie alla tombola benefica organizzata durante la sagra dello scorso anno.

Silvia, atleta con sindrome di Down originaria di Piove di Sacco, si è recentemente distinta ai Giochi Mondiali Invernali Special Olympics di Torino 2025, conquistando l’argento nello slalom speciale e il bronzo nello slalom gigante. Due medaglie che raccontano di talento, impegno e determinazione, ma anche del valore della solidarietà che l’ha sostenuta fino alle piste del Sestriere. L’atleta si allena spesso proprio a Sappada, dove ha stretto legami sportivi e affettivi che l’accompagnano in ogni competizione.

Alla consegna ha partecipato anche Manuela Di Centa, che ha voluto esprimere di persona la sua ammirazione per il percorso sportivo e umano di Silvia. Presente anche un caloroso gruppo di amici, volontari e sostenitori, che hanno accolto la campionessa con applausi e parole di affetto.

L’incontro si è concluso con foto, strette di mano e l’invito a ritrovarsi ancora per celebrare insieme nuovi traguardi. Perché, come ha dimostrato oggi Silvia, la vera vittoria è quella che nasce dalla passione e dalla condivisione.