L’intervento vicino al lago di Sauris, in zona impervia costellata da alberi schiantati.

Sono stati recuperati dal Soccorso Alpino i due turisti ungheresi, un uomo di 29 anni e una donna di 26, che nel pomeriggio di oggi hanno perso l’orientamento nei pressi del lago di Sauris, finendo in una zona impervia costellata da alberi schiantati.

Intorno alle 16:30, i due giovani hanno lanciato l’allarme contattando il numero di emergenza NUE112, riferendo di essersi smarriti tra le piante cadute che rendevano difficile riconoscere il sentiero. La centrale operativa Sores ha attivato immediatamente la stazione del Soccorso Alpino di Forni di Sopra, che ha inviato un soccorritore della squadra locale di Sauris.

Il tempestivo intervento ha permesso di localizzare rapidamente i due escursionisti. Il soccorritore li ha raggiunti a piedi e, con cautela, li ha condotti fuori dalla zona di pericolo, riportandoli sul percorso corretto che conduce al lago. L’intera operazione si è conclusa nel giro di 50 minuti, terminando poco prima delle 17:30.