Perde la vita precipitando dal viadotto dopo l’incidente: la vittima è un 35enne

L’incidente questa mattina lungo la A23.

È un 35enne originario di Feltre l’uomo che ha perso la vita questa mattina in un tragico incidente lungo l’autostrada A23, all’altezza del chilometro 80 in direzione sud, nel territorio comunale di Chiusaforte.



Secondo quanto ricostruito dai soccorritori, l’uomo era alla guida della propria auto quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere contro il muro all’interno della galleria. Dopo l’impatto, sarebbe riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo e avrebbe percorso a ritroso un tratto della galleria, fino a raggiungere l’imbocco, da dove è precipitato nel vuoto dal viadotto soprastante.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Tarvisio e Pontebba, impegnate nelle operazioni di ricerca e recupero del corpo nella viabilità sottostante. Presenti anche l’elisoccorso regionale e la Polizia Stradale, che sta conducendo i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Il corpo dell’uomo è in fase di recupero con l’ausilio dell’elisoccorso, previo nulla osta dell’autorità giudiziaria. Le autorità confermano che non risultano altre persone coinvolte nell’incidente.