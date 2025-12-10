Incidente a Codroipo, camion carico di trucioli di ferro si ribalta alla rotonda

Il camion si è ribaltato su un lato affrontando la rotonda.

Incidente a Codroipo intorno alle 12 e 30 quando un camion carico di trucioli di ferro si è ribaltato sulla rotonda all’altezza del bivio Coseat, lungo la Strada Regionale 463. L’incidente non ha fortunatamente causato feriti, ma ha generato notevoli disagi alla circolazione stradale.

Il mezzo pesante, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso stabilità proprio mentre affrontava la rotatoria, ribaltandosi lateralmente e rovesciando il carico di trucioli metallici sulla carreggiata.

Sul posto è intervenuta tempestivamente una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di San Vito al Tagliamento, che ha provveduto a mettere in sicurezza il mezzo e a coordinare la rimozione del materiale disperso. Nonostante il ribaltamento, il conducente del camion è uscito illeso dall’abitacolo.