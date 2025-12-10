Di 80 anni.

Dopo una sofferta malattia ci ha lasciato Carlo Contessi. Ne danno il triste annuncio la moglie Antonietta, i figli Giulio e Francesca, il fratello Paolo, la sorella Antonia, gli adorati nipoti unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a Gemona del Friuli nel Duomo di “S. Maria Assunta” sabato 13 dicembre alle ore 10:00 ove il caro Carlo sarà presente dalle ore 09:45 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

Orari visite: venerdì 8:30 – 18:30 sabato 8:30 – 9:30



Al termine del Rito seguirà la cremazione.



Non fiori, ma eventuali offerte al C.R.O. di Aviano



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria venerdì 12 alle ore 20:00 nella chiesa di Maniaglia.



Un sentito ringraziamento al reparto Oncologico dell’ospedale di Tolmezzo.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



GEMONA DEL FRIULI, 10 dicembre 2025



