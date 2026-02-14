Incidente a Codroipo, scontro frontale tra due auto

Incidente intorno alle 6 di questa mattina a Codroipo.

Incidente stradale intorno alle 6 di questa mattina lungo la strada Pontebbana, nel territorio comunale di Codroipo, all’altezza della ditta Rhoss, nel tratto compreso tra il centro del paese e il ponte sul Tagliamento. Per cause ancora in corso di accertamento, due autovetture si sono scontrate frontalmente.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi del 118 le persone coinvolte sono riuscite a uscire autonomamente dai veicoli prima dell’arrivo dei sanitari. Fortunatamente le condizioni delle persone coinvolte nello scontro non sono gravi.

Presenti anche i Vigili del fuoco, che hanno collaborato con i sanitari nelle operazioni di assistenza e hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi incidentati e dell’area interessata dallo scontro, per evitare ulteriori rischi alla circolazione.