Schianto tra due auto a Pordenone, sei feriti portati all’ospedale

Incidente a Pordenone, sei feriti all’ospedale.

Sei persone (una donna e 5 uomini) sono state soccorse questo pomeriggio, sabato, intorno alle 15 dai sanitari per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale accaduto a San Quirino, in via Comina, al confine con il comune di Pordenone.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine (attivati per quanto di competenza, i carabinieri della Compagnia di Pordenone), due vetture si sono scontrate e sei persone sono rimaste ferite nell’impatto.

Dopo la chiamata al Numero unico di emergenza Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di due ambulanze provenienti da Pordenone, l’equipaggio dell’automedica proveniente da Pordenone e l’elisoccorso; ha operato anche l’equipaggio di un’ambulanza del sistema dei trasporti che si trovava in transita in quel momento in zona e che si è fermata per dare supporto trasportando poi un ferito in ospedale.

Quattro persone sono state trasportate all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone in codice verde, una persona in codice giallo con l’ambulanza ha raggiunto sempre il nosocomio hub del Friuli Occidentale. La sesta persona è stata trasportata in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo. Attivati per quanto di competenza, i vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.