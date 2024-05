Incidente a Fagagna, auto finisce nel fossato.

Incidente nella serata di ieri, domenica 26 maggio, a Fagagna, in via Spilimbergo. Un’auto, su un tratto rettilineo, dopo aver perso il controllo è finita adagiata su un fianco nel piccolo fossato a bordo strada. Il conducente è stato trasportato in ospedale in ambulanza.

Le sue condizioni non sarebbero fortunatamente gravi. Sul posto i vigili del fuoco di San Daniele, i mezzi di soccorso e l’ambulanza del 118 e anche l’elisoccorso.