Scontro tra camion e auto sul raccordo: due feriti, traffico bloccato

L’incidente a Fiume Veneto.

Momenti di paura questa mattina sul raccordo autostradale RA16, tra l’uscita di Fiume Veneto e lo svincolo di Cimpello, dove poco prima delle 7 un mezzo pesante e un’autovettura si sono scontrati in circostanze ancora da chiarire.

L’impatto è stato violento: l’auto è rimasta gravemente danneggiata, e i due occupanti sono rimasti intrappolati nell’abitacolo. I vigili del fuoco di Pordenone li hanno liberati utilizzando cesoie e divaricatori oleodinamici e, in collaborazione con il personale sanitario, li hanno stabilizzati sul posto prima del trasporto in ospedale.

Traffico interrotto durante le operazioni

Per permettere le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata, il tratto di raccordo è rimasto chiuso al traffico fino al termine degli interventi, con conseguenti disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenute due ambulanze, un’automedica e la Polizia stradale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.