Schianto frontale all’alba tra auto e camion, muore ragazzo di 20 anni

Incidente tra auto e camion a Pasian di Prato, muore ragazzo di 20 anni.

Tragico incidente all’alba di oggi, giovedì 4 settembre, lungo la strada regionale 13, nel territorio del comune di Pasian di Prato. Erano da poco passate le 6 quando, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto e un camion si sono scontrati frontalmente a poca distanza dall’ingresso dell’aeroporto.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i soccorritori del 118 ma per il giovane che si trovava alla guida dell’auto, un ragazzo di 20 anni, classe 2005, non c’è stato nulla da fare. Al vaglio delle forze dell’ordine la ricostruzione della dinamica del tragico incidente.